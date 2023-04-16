تعثر بايرن ودورتموند في صراعهما على لقب «البوندسليغا»

بقي الوضع على ما هو عليه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادل بايرن ميونخ مع ضيفه هوفنهايم 1 /1 وتعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه شتوتجارت 3 /3 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات فاز لايبزج على ضيفه أوجسبورج 3 /2 وتعادل كولون مع ضيفه ماينز 1 /1 واينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى النادي البافاري الشوط الأول من مباراته أمام هوفنهايم، متقدما بهدف سجله الفرنسي بنيامين بافاري في الدقيقة 17.

وتمكن المهاجم الكرواتي اندريج كراماريتش من تسجيل هدف التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 71 وبعدها بدقيقتين سجل بافار الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار).

وحصد بايرن ميونخ نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن دورتموند الوصيف، مقابل 29 نقطة لهوفنهايم في المركز الثالث عشر.

وواصل بايرن معاناته من تراجع النتائج تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل الذي خلف جوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني الشهر الماضي، حيث فاز تحت قيادته في مباراتين بالبوندسليجا لكنه خرج من دور الثمانية لكأس ألمانيا كما بات على مقربة من توديع دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في ذهاب دور الثمانية على ملعب مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن تمتد هذه المسيرة السلبية خلال مباراة اليوم بتعادله مع هوفنهايم.

وجاء التعادل مع بايرن بعد ثلاثة انتصارات متتالية لهوفنهايم الذي نجح في الابتعاد عدة خطوات مؤثرة عن منطقة الخطر.