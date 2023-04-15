كاسانو يثير الجدل بسبب تصريح غريب عن هالاند

ادعى النجم الإيطالي السابق، والذي لعب لاندية عديدة بينها إنتر وروما الايطاليين، وريال مدريد الإسباني، انطونيو كاسانو، أن "النجم النرويجي ومهاجم مان سيتي هالاند لا يعرف كيف تلعب كرة القدم". وقال موقع "سبورت بريف" إن كاسانو اثار سخرية وجدلا واسعا حوله بسبب حديثه عن هالاند، الذي يعتبر أبرز نجوم اللعبة حاليا، والذي يحقق أرقاما قياسية مذهلة، إذ سجل هذا الموسم حتى الآن 45 هدفا في كل المسابقات، ويتصدر هدافي دوري الابطال، وبسجل هدفا ومرر آخر من ثلاثية سيتي أمام البايرن في ذهاب ربع النهائي.

وقال كاسانو إن "هالاند هداف وظاهرة، لكنه لا يعرف كيف تلعب كرة القدم على غرار الفرنسي بنزيمة والبولندي ليفاندوفسكي". ثم عاد وأدلى بتصريح متناقض حين قال إن "هالاند مزيج بين نجمين كبيرين في الكرة هما زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي أدريانو"، وكلاهما لعبا معا سابقا للانتر.

كاسانو خرج في الفترة الاخيرة بتصريحات غريبة، إذ تورط في سجال مع مدرب روما، البرتغالي مورينيو، واتهمه بأنه لا يمتلك المهارة كمدرب لتقديم كرة جميلة،

ورد عليه المدرب البرتغالي بقسوة، قائلا له إنه "لا يعرف كاسانو إلا بالجاكيت مع ريال مدريد حين ظل اغلب الوقت على الدكة، وأنه لم يحقق أي شيء يذكر رغم لعبه للانتر وروما والريال.