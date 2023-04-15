إيقاف لاعب 6 مباريات وإجباره على حضور «دورات تعليمية»

أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم أمس، عن إيقاف مهاجم نيويورك ريد بولز البلجيكي دانتي فانزير لمدة ست مباريات بسبب تصريحات عنصرية خلال إحدى المباريات.

واعتذر المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً والذي وصل إلى الولايات المتحدة في أوائل فبراير الماضي قادماً من أونيون سان جيلواز، يوم الإثنين الماضي بعد المباراة ضد سان خوسيه إيرثكويكس، ادعى مهاجم الأخير جيريمي إبوبيسي أن أحد المنافسين أدلى بتصريحات عنصرية ضده، دون الكشف عن هوية اللاعب المعني.

وقال فانزير «لقد ارتكبت خطأ، سأتبع كل الخطوات التي ستسمح لي بالنمو».

من جهته، تقدم ريد بولز بـ«اعتذار بلا تحفظ عن هذه الأحداث غير المقبولة».

وأوضحت رابطة الدوري أنه سيتعين على فانزير الذي تم تغريمه أيضاً، حضور دورات تدريبية وتعليمية، أو المشاركة في «برامج الممارسة التصالحية».

وأثارت القضية ضجة في بلجيكا حيث حصل فانزير الذي خاض مباراة دولية واحدة على دعم زملائه السابقين في فريق أونيون سان جيلواز.

وقال قائد الفريق البلجيكي الدولي المالطي تيدي تيوما للصحافة المحلية «لا أعرف ما حدث، لكننا في فريق أونيون نعرف أن دانتي فتى جيد ولطيف ومهذب»، مضيفاً أن فانزير «ليس عنصرياً».