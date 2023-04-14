خلاف مع بائع موز ينهي حياة لاعب كرة قدم تونسي بطريقة غريبة!

توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي (35 سنة) في المستشفى، الخميس، بعد أيام من إضرامه النار في نفسه، أمام مركز شرطة في مدينة حفوز بمحافظة القيروان شمالي العاصمة، اعتراضا على "اتهامه بالإرهاب"، بحسب ما أعلن شقيقه ياسين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال موقع قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، إن قصة نزار عيساوي الذي لعب لفرق تونسية عدة أبرزها الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز، بدأت الإثنين الماضي بعد خلاف بينه وبائع خضراوات حول سعر الموز، إذ أراد إلى لفت نظر الشرطة إلى أن البائع يخالف القانون ويبيع الموز بـ10 دنانير للكيلوغرام وهي رواية اللاعب الذي كان قد ظهر على حسابه في "فيسبوك" للحديث عن الواثعة.

وأوضح: "كان جزائي أن اتهومني بالإرهاب، وورطوني في قضية لا داخل لي فيها"، على حد تعبيره، ثم أضرم النار في نفسه رغم محاولات من حوله إثنائه عن ذلك.

ونقل العيساوي إلى المستشفى الجامعي بالقيروان ثم إلى مركز الحروق البليغة في بن عروس حتى فارق الحياة.