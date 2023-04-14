الزمالك يتجاوز "الحدود" أمام مدربه الجديد

حقق الزمالك فوزه الثاني توالياً وجاء هذه المرة على حساب مضيفه حرس الحدود متذيل الترتيب 3-صفر، الخميس، على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الزمالك ناصر منسي (14) وحسام عبد المجيد (45+2) والبديل المغربي أحمد بلحاج (90+1).

وهو الفوز الثاني للفريق بقيادة مدربه المؤقت مدحت عبد الهادي تحت ناظري مدربه الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى تابع المباراة من المدرجات.

وانفرد الزمالك بالمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، فيما تلقى حرس الحدود خسارته الثالثة توالياً والـ 13 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

افتتح الزمالك التسجيل باكراً من عرضية للسنغالي إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود وتهيأت لناصر منسي، سددها مباشرة خدعت الحارس أحمد السعدني وسكنت الشباك (14).

واخترق نداي منطقة جزاء أصحاب الأرض وسدد كرة ارتدت من يد السعدني لتجد المتابع منسي سددها اصطدمت بالقائم (43).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مرر أحمد سيد "زيزو" الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها حسام عبد المجيد رأسية سكنت الشباك علي يسار السعدني.

وشهدت الدقيقة 53 من الشوط الثاني أخطر فرصة للحرس من تمريرة عرضية لأحمد شديد قناوي داخل منطقة الجزاء استقبلها وجيه عبد الحكيم بتسديدة مباشرة أبعدها محمد صبحي إلى ركلة ركنية.

واختتم بلحاج في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني أهداف الزمالك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار السعدني.

وحسم التعادل السلبي مواجهة المقاولون العرب وضيفه المصري البورسعيدي على ملعب الجيش ببرج العرب.

ورفع المقاولون رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، متفوقاً على المصري السابع بنفس رصيد النقاط وبفارق الاهداف.

وقاد التونسي فراس شواط فريقه الاسماعيلي لفوز ثمين على ضيفه إنبي 3-1 على ملعب الاسماعيلية.

وفرض شواط نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثلاثية فريقه (43 و45+2 و57)، وسجل هدف إنبي الوحيد أحمد نادر حواش (70).

وابتعد الاسماعيلي خطوة عن شبح الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما بقى إنبي في المركز الثاني عشر بعدما تجمد رصيده عند 29 نقطة.