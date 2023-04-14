10 أرقام لافتة وقياسية من «ربع نهائي الأبطال»

شهدت جولة الذهاب من مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مفاجآت وأرقاماً مميزة بعضها غير مسبوق في تاريخ المسابقة، إلى جانب نتائج أخرى متوقعة على غرار فوز ريال مدريد على تشلسي، بينما فاجأ مان سيتي الجميع بالفوز الكبير على بايرن ميونيخ. كما وضع فريقا ميلان وإنتر قدماً في نصف النهائي. وكان من بين الأرقام المميزة تلك التي سجلها هالاند وبنزيمة وفينيسيوس، وكذلك رقم سلبي غير مسبوق لمدافع البايرن الفرنسي أوباميكانو. ونلقي في التقرير التالي الضوء على أبرز 10 أرقام في لقاءات دور الثمانية.

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