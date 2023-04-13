لوكاكو.. راضٍ عن «الدكة» وسعيد بقيادة الإنتر للفوز على بنفيكا

قال روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، إنه يتفهم الأسباب التي جعلته خارج التشكيلة الأساسية في فوز فريقه 2-صفر على مضيفه بنفيكا في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أول من أمس، لكنه سعيد بمساهمته كبديل في تحقيق فوز مهم.

وعانى المهاجم البلجيكي بسبب الإصابات هذا الموسم، وحجز إيدن جيكو، البالغ عمره 37 عاماً، مكانه في التشكيلة الأساسية على حسابه، ليقود هجوم إنتر في مباراة الذهاب في البرتغال. لكن لوكاكو شارك كبديل، وهز الشباك من ركلة جزاء قبل ثماني دقائق من النهاية، ليحسم فوز إنتر، بعد افتتاح نيكولو باريلا التسجيل في بداية الشوط الثاني، ويصبح الفريق الإيطالي على أعتاب الدور قبل النهائي.

وأبلغ لوكاكو الصحافيين: «نعم، أتفهم أسباب (وضعي على مقاعد البدلاء) بسبب مستواي في الفترة الماضية، لكني أنظر إلى الأمام، ومساعدة فريقي بقدر الإمكان ».

وحافظ المهاجم، البالغ عمره 29 عاماً، على تركيزه لاختيار مكان وضع الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء، متجاهلاً صخب الجماهير. وهذا هو الفوز الأول لإنتر في سبع مباريات بجميع المسابقات، ويستضيف مونزا في الدوري، السبت المقبل، قبل استضافة بنفيكا في الإياب، الأربعاء.

لوكاكو سجل الهدف الثاني للإنتر على بنفيكا من ركلة جزاء.