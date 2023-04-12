"رونالدو" احد أسباب إقالة النصر السعودي لمدربه الفرنسي غارسيا

أقال نادي النصر السعودي الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم، مدربه الفرنسي رودي غارسيا بسبب "فقدان الثقة" في إدارته للفريق، على ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس.

وأكّد مسؤول في النادي أن "النصر قرر انهاء علاقته بمدربه الفرنسي رودي غارسيا بشكل فوري"، مشيرا إلى أن "النادي سيعلن الخبر رسميا خلال ساعات بعد إنهاء كافة الأمور المالية للمدرب الفرنسي".

وتابع المسؤول الذي اشترط عدم كشف اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام "غارسيا أساء إدارة المباريات الكبيرة هذه الموسم وعلينا إنقاذ الموسم قبل أن يتفاقم الوضع" وذلك قبل 6 أيام من لقائه المرتقب ضد الهلال حامل اللقب.

وكان النصر ضمّ رونالدو نهاية العام الماضي في صفقة مدوية تقدر بأكثر من 250 مليون يورو لموسمين ونصف الموسم، على أمل قيادته لاستعادة الألقاب الغائبة عن خزائنه منذ ثلاث سنوات. ويتخلف النصر الملقب في السعودية بـ"العالمي" بثلاث نقاط خلف اتحاد جدة المتصدر قبل سبع جولات من النهاية.

وقال مصدر ثان مطلع على الفريق إنّ "النادي قرر فسخ عقد غارسيا لأن غرفة الملابس فقدت الثقة فيه خصوصا بعد الخسارة من الاتحاد" مطلع الشهر الماضي، في ثاني هزيمة أمام نفس الفريق الذي أقصاه بثلاثية من نصف نهائي الكأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

وأشار المصدر إلى أنّ "اللاعبين اشتكوا أكثر من مرة من أسلوب غارسيا الفني وعدم استفادته من طاقات الفريق". وأكدّ مصدر ثالث إقالة المدرب البالغ 59 عاما مشيرا إلى أن "النصر قرر تعيين الكرواتي دينكو (يليتشيتش) مدربا موقتا للفريق حتى نهاية الموسم".

ويشغل يليتشيتش (49 عاما) حاليا منصب مدرب فريق الشباب تحت 19 عاما بنادي النصر. وبعد خسارة الصدارة أمام الاتحاد الشهر الماضي، استعاد النصر توازنه وحقق فوزين مهمين على حساب أبها ثم العدالة، قبل أن يقع في براثن التعادل السلبي أمام الفيحاء الأحد.

وصبت جماهير النصر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبها على غارسيا الذي اعتبرته لا يلائم طموحات الفريق. ويعد الفوز ببطولة الدوري الفرنسي على رأس الجهاز الفني لنادي ليل أهم انجازات غارسيا، الذي أشرف أيضا على قيادة مرسيليا الفرنسي وروما الإيطالي.

وقال عضو في رابطة مشجعي النصر "إذا حصلت على سيارة فيراري، فلا بد أن تكون سائقا ماهرا"، في إشارة لعدم جدارة غارسيا بقيادة فريق يضم لاعب بحجم "صاروخ ماديرا".