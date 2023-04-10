آخر تطورات انتقال بنزيمة إلى الدوري السعودي!

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن العرض السعودي المقدم للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يشمل إنشاء أكاديمية رياضية باسمه وامتيازات مالية ضخمة سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقاً خصوصاً أن اللاعب يتجه حالياً لتمديد عقده موسماً إضافياً مع النادي الملكي وبعدها سيتخذ قراره من العرض السعودي.

وقالت الصحيفة إن بنزية كان منشغلا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالعرض المقدم له والذي سيحدد مستقبله الكروي لكنه نقل موقفه للجانب السعودي مفضلاً البقاء موسماً آخر بالقميص الملكي.

ويلعب بنزيمة مع ريال مدريد منذ 2009 وخلال هذه الفترة حصد النادي 24 لقبا، بينها خمس بطولات لدوري أبطال أوروبا، وسجل 348 هدفا وصنع 165 في 637 مباراة، ويعتبر ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي الإسباني خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (450 هدفاً).

ويتطلع المسؤولون عن الكرة السعودية إلى ضم لاعبين عالميين إلى الأندية لتدعيم الدوري السعودي بأفضل النجوم على شاكلة الأسطورة رونالدو المنتقل أخيراً إلى النصر.