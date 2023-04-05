موعد مباراة الأهلي والمحلة في الدوري المصري بعد تعثر الزمالك

يبحث فريق الأهلي المصري استغلال التعثر الجديد لفريق الزمالك في الدوري وخسارته أمام المصري البورسعيدي مساء الثلاثاء، وذلك عندما يقابل فريق غزل المحلة، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز في استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 18 لقاء فاز في 13 وتعادل في 5 ولم يتلق أي خسارة، ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة، وفي حال فوز الفريق على المحلة سيبتعد بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي فريق الزمالك المتواجد في المركز الخامس برصيد 33 نقطة والذي خسر أمام المصري بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت عاصفة من القرارات عقب نهايتها من رئيس الزمالك مرتضى منصور (طالع التفاصيل )

بينما يتواجد فريق غزل المحلة الذي يقدم موسما استثنائيا في المركز الثامن بترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 8، وتقام المباراة الأربعاء 5-4-2023 في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت الإمارات.