سيتي يقسو على ليفربول برباعية.. ويضغط على أرسنال

اد مانشستر سيتي من تأخر بهدف ليحقق فوزًا كبيرًا على ضيفه ليفربول 4-1، اليوم في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، ليبقى في دائرة الصراع على اللقب مع أرسنال المتصدر. ومنح الدولي المصري محمد صلاح التقدم لليفربول (17)، لكن أصحاب الارض ردوا بقوة عبر الارجنتيني خوليان ألفاريس (27)، البلجيكي كيفن دي بروين (46)، الالماني إلكاي غوندوغان (53) وجاك غريليش (74).

وحقق فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا فوزه الرابع تواليًا في الدوري ليقلص الفارق الى 5 نقاط مع أرسنال (69 نقطة) الذي يستضيف ليدز يونايتد لاحقًا، علمًا ان لدى سيتي مباراة مؤجلة. ويلتقي سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد في 26 أبريل الحالي، في مباراة قد تكون حاسمة على لقب البرميرليغ الطامح إليه أرسنال للمرة الاولى منذ 2004.

يتمتع سيتي بمشوار أسهل نسبيًا من منافسه على الورق في الامتار الاخيرة، لكن تركيزه مشتت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في قمة مبكرة ضد بايرن ميونيخ الالماني ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد شيفيلد يونايتد، في حين أن المدفعجية ودّعوا قاريًا من يوروبا ليغ ومن الكأس.

وحقق سيتي فوزه الاول على ليفربول في الدوري منذ قرابة العامين، بعد أن سقط ضده ذهابًا هذا الموسم في الدوري بهدف صلاح، قبل ان يثأر بإقصائه من كأس الرابطة. أما فريق الالماني يورغن كلوب، فمني بخسارة ثانية تواليًا ليبقى على بعد سبع نقاط من آخر مركز مؤهل لدوري الابطال.

لا هالاند لا مشكلة

أهداف سيتي الاربعة جاءت رغم غاب المهاجم النروجي إرلينغ هالاند الذي سجل 42 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم مع فريقه، بسبب إصابة في الفخذ أبعدته عن النافذة الدولية مع منتخب بلاده. وسجل هالاند قبل الاستراحة ثمانية أهداف في مباراتين، خماسية ضد لايبزيغ الالماني في دوري الابطال وثلاثية ضد بيرنلي في الكأس.

كما افتقد سيتي للمهاجم الآخر فيل فودن، بعد خضوعه الاحد الماضي لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، فيما بدأ الاوروغوياني داروين نونييس على مقاعد بدلاء ليفربول بسبب إصابة طفيفة ليحل بدلا منه البرتغالي ديوغو جوتا الى جانب صلاح والهولندي كودي خاكبو.