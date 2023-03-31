استقبال خاص من ليفربول للنجم المصري محمد صلاح

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي بعد أن خاض مباراتين بزي المنتخب المصري في فترة التوقف الدولي، وحرص نادي ليفربول على التعليق عن عودة النجم المصري إلى تدريبات الفريق استعداداً لخوض القمة المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي يوم غداً السبت.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" صورة لمحمد صلاح بعد عودته إلى تدريبات "الريدز" معلقا عليه: "تخطى حاجز 50 هدفا دولياً مع منتخب مصر والآن يعود ليواصل تألقه مع الريدز".

وكان النجم المصري محمد صلاح قد رفع رصيده إلى 51 هدفاً مع منتخب مصر، بعد أن أحرز هدفين في مرمى منتخب مالاوي ذهابا (2-0) وإيابا (4-0)، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، "كوت ديفوار 2023".

ويخوض ليفربول مواجهة منتظرة ضد مضيفه مانشستر سيتي غدا السبت، وذلك في قمة مباريات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ".