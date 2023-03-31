استقبال الأبطال لمرتضى منصور في نادي الزمالك بعد خروجه من السجن (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من استقبال أعضاء ومشجعي الزمالك لرئيس النادي مرتضى منصور العائد بعد فترة شهر قضاها في السجن تنفيذاً للحكم الصادر ضده بعد اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتأتي احتفالية مرتضى منصور على الرغم من صدور توصية من هيئة مفوضي الدولة بعزله من منصبه، إذ تجمع عدد من العمال والموظفين والجماهير لاستقبال مرتضى منصور على وقع الطبول والمزمار والهتافات.

استقبال أعضاء الزمالك والعاملين للمستشار مرتضى منصور بعد عودته للنادي 💪💪 pic.twitter.com/nlJCzNRc0u — مصطفي جويلي (@moustafagwaly12) March 30, 2023

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري المصرية قد أوصت الخميس، بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.