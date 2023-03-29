4 مدربين مرشحين لتدريب المنتخب السعودي

كشفت أنباء صحفية سعودية اليوم الثلاثاء أن هناك أربعة مدربين مرشحين لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي استقال أمس الثلاثاء.

وتتضمن الأسماء المرشحة البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب فريق فناربخشة التركي لكرة القدم، وسعد الشهري، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي روبرتو مانشيني.

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية عن مصادر لها، لم تكشف عنها «إمكانية دخول أسماء جديدة لتولي الدفة الفنية للأخضر، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا قطر 2023».

وأعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات لقناة «إس.إس.سي» السعودية، أمس، أنه سيتمُّ التروّي في قرار تعيين مدرب جديد، وأخذ الوقت الكافي لاختيار الاسم البديل.

وأوضح أن الفرنسي ناصر لاريت، المدير الفني في الاتحاد، قرَّر منح لاعبي المنتخب راحةً في فترة التوقف المقبلة، التي ستكون في يونيو بعد نهاية الموسم، ولن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد قبل هذا الشهر، مؤكدًا أنهم سيراجعون كافة الملفات ويقيِّمونها مع المدير الفني.

وتولى رينارد (54 عاما) الإشراف على المنتخب السعودي عام 2019، وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدُّر مجموعته الآسيوية.

وكان الاتحاد السعودي أعلن، مايو الماضي، تجديد عقد هيرفي، المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار، حتى 2027.

وخسر المنتخب السعودي أمام ضيفه البوليفي 1 / 2، أمس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في ختام معسكره الإعدادي في جدة، تزامنًا مع فترة التوقف الدولي لـ «أيام فيفا».

