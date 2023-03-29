حكم يحتسب 36 دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة بتصفيات إفريقيا

أثار حكم مباراة أوغندا وتنزانيا جدلاً واسعة بين متابعي كرة القدم الإفريقية، بعد احتسابه 36 دقيقة وقت بدل من الضائع في الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت أمس على ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز المنتخب الأوغندي بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 91 عبر لاعب أوغندا روجرز ماتو.

واضطر الحكم الإيفواري إبراهيم تراوري، الذي أدار المواجهة إلى احتساب هذا الوقت الطويل من بدل الضائع، جراء سوء الإضاءة في الملعب، والاعطال الكهربائية التي رافقت أبراج الإنارة، والذي أدى إلى توقف المباراة حتى حل المشكلة.