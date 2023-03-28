باخ: الروس يشاركون في المنافسات الرياضية دون مشكلات رغم الحرب

دافع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليوم الثلاثاء عن خطط للسماح للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة في المحافل الدولية كمحايدين وقال إن مشاركتهم «تتم دون مشكلات» رغم الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وبعد أن فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبة على رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، فإنها عازمة على السماح بعودتهم للمنافسات في كل الألعاب ومنحهم فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ووضعت اللجنة مسارا للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء للتأهل للألعاب الأولمبية 2024 في باريس عن طريق المشاركة في تصفيات آسيا بدلا من أوروبا والتنافس كمحايدين دون الاستعانة بالعلم أو النشيد الوطني لكل من الدولتين، لكنها واجهت معارضة شديدة بقيادة أوكرانيا التي هددت بمقاطعة الأولمبياد حال السماح لهم بالمنافسة حتى كمحايدين.

وقال باخ في خطابه في مستهل اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في مقرها في لوزان «مشاركة الرياضيين بجوازات سفر روسيا وروسيا البيضاء تتم دون مشكلات».

وأضاف «نرى هذا تقريبا كل يوم في عدد من الرياضات أبرزها التنس وكذلك الدراجات وبعض منافسات تنس الطاولة. نرى ذلك في هوكي الجليد وفي بطولات دوري أخرى بالولايات المتحدة وكذلك في أوروبا ونرى ذلك أيضا في قارات أخرى».

وتابع «لم تشهد أي من تلك البطولات حوادث أمنية».

وينافس رياضيو روسيا وروسيا البيضاء كمحايدين في بعض الألعاب. وأثار وجودهم في بعض المنافسات، بينها بطولات التنس، استياء رياضيين آخرين.