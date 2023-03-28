توخيل يقود أول مران لبايرن ميونخ

قاد توماس توخيل المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أول حصة تدريبية للفريق اليوم الثلاثاء، بدون اللاعبين الدوليين.

وانضم سفين أولريتش، وإريك ماكسيم تشوبو موتينج، وليروي ساني، وجواو كانسيلو وتوماس مولر، مع آخرين من الفريق الأول، بينما شارك اللاعبون الشباب جوستين جانيتزك، وألكساندر بافلوفيتش، وجابرييل ماروسيتش، وتايشي فوكوي، ويونس آيت عامر وأنجيلو بروكنر.

وبعد محادثة مقتضبة والاحماء، قام اللاعبون بمناورات تنسيقية وتمرير وتدريبات فنية. في الوقت نفسه، وعلى الملعب المجاور، أكمل جمال موسيالا تدريبه الفردي.

واستمر التدريب لقرابة الساعة وبعدها عقد توخيل جلسات خاصة مع عدد قليل من اللاعبين.

وتولى توخيل تدريب بايرن ميونخ خلفا لجوليان ناجلسمان، الذي أقيل الأسبوع الماضي، وسيقود الفريق للمرة الأولى أمام ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

ويتوقع أن يعود اللاعبون المتواجدون مع المنتخبات الوطنية، أمثال ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش، يوم الجمعة المقبل.