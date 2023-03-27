الركراكي: المغرب سيلعب أمام بيرو من أجل الفوز رغم بعض الغيابات والإرهاق

أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب لكرة القدم ان فريقه سيلعب من أجل الفوز حين يواجه منتخب بيرو في مباراة ودية غدا الثلاثاء باستاد متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد استعدادا لنهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم التي ستقام في ساحل العاج عام 2024.

وقال وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة "لعبنا السبت (أمام البرازيل) وسافرنا ليلا ووصلنا الاحد. هناك بعض التعب خاصة في ظل شهر رمضان. سنخوض غدا المباراة الودية الثانية، وكنا نعرف أن هذا سيحدث.

"سوف تكون مباراة صعبة خاصة في ظل نتيجة مباراة السبت، حيث اصبحنا الفريق الذي يسعى اي منافس نواجهه لان يفوز علينا. زد على ذلك الايقاع والارادة الصلبة لدى منتخبات امريكا الجنوبية".

وفاز المغرب 2-1 على البرازيل وديا يوم السبت الماضي ليصبح أول منتخب عربي يهزم البرازيل بعد 26 فوزا متتاليا لأبطال العالم خمس مرات على المنتخبات العربية، ومنها الانتصار مرتين على منتخب "أسود الأطلس"، بنتيجة 2-صفر وديا في 1997 وبنتيجة 3-صفر في كأس العالم 1998.

وتابع الركراكي "علينا أن نظل في مستوانا لكي لا نأسف على نتيجة السبت بعد ما سجلناه امام البرازيل رغم الطابع الودي للقاء.

"سنواصل العمل لتدعيم الجانب الهجومي وسنعمل على عدة تفاصيل.. لكن رغم ذلك تبقى مواجهة جيدة وسنقدم اقصى ما لدينا لتحقيق الفوز".

وبخصوص التغييرات المرتقبة، قال الركراكي "هناك عز الدين أوناحي الذي أصيب كما أن اشرف حكيمي الذي اتفقنا معه على ان يلعب شوطا واحدا امام البرازيل لأنه عائد من الإصابة.

"لم نرد ان يتعرض لإصابة تنهي موسمه ولن نغامر به، لذا سيكون هناك غياب لبعض اللاعبين على الاقل، وبالنسبة للباقي سنرى ان كانت اللياقة البدنية حاضرة في الحصة التدريبية الأخيرة.

"لن اغير بنسبة كبيرة (في التشكيلة) لكي لا نفقد التفاهم وسنرى ما هي افضل تشكيلة لتحقيق الفوز".

ودافع مدرب المغرب الذي قاد "أسود الاطلس" لانجاز لا سابق له عربيا وأفريقيا ببلوغ الدور قبل النهائي لكأس العالم بقطر عن حارس المرمى ياسين بونو بعد ارتكابه بعض الاخطاء امام البرازيل.

وأضاف "ياسين بشر في النهاية وهو معرض لارتكاب خطأ او أكثر. أنا اثق فيه بنسبة 200 في المئة وقد أكد لي خلال كأس العالم انه أهل لهذه الثقة.

"أنا متأكد من انه سيستفيد مما حصل له علما ان منير المحمدي يبقى على أهبة الاستعداد وبكل جدية ورغبة" .