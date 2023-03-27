كريستيانو رونالدو يواصل تعزيز أرقامه القياسية

واصل نجم كرة القدم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) ممارسة هوايته في تحقيق وتعزيز الأرقام القياسية التي تزخر بها مسيرته الكروية بتسجيله ثنائية جديدة، في شباك منتخب لوكسمبورج ضمن تصفيات يورو 2024 .

وأضاف رونالدو إلى سجله الدولي هدفين، فتح بهما الطريق أمام منتخب بلاده للفوز الكبير 6-0 على مضيفه منتخب لوكسمبورج ليعزز رونالدو بهذه الثنائية أكثر من رقم قياسي يستحوذ عليه.

ومع ضربة البداية في مباراة الأمس، عزز رونالدو الرقم القياسي الذي انفرد به يوم الخميس الماضي والخاص بعدد المباريات الدولية التي يخوضها أي لاعب مع منتخب بلاده وانفراده بلقب عميد لاعبي العالم؛ حيث رفع رصيده إلى 198 مباراة دولية، وأصبح على بعد مباراتين فقط من استكمال 200 مباراة دولية.

وخلال المباراة، عزز رونالدو أكثر من رقم قياسي بحوزته، ويأتي في مقدمتها كونه الهداف التاريخي لكل من منتخب البرتغال وعلى مستوى جميع منتخبات العالم حيث رفع رصيده إلى 122 هدفا مع منتخب بلاده، ولا يقترب منه أي لاعب في تاريخ مشاركاته مع المنتخبات سوى الإيراني السابق علي دائي برصيد 109 أهداف.

كما رفع رونالدو رصيده من الأهداف في مرمى منتخب لوكسمبورج إلى 11 هدفا، وهو أكثر المنتخبات التي اهتزت شباكها بأهداف رونالدو متقدما بهذا على منتخبي ليتوانيا والسويد، اللذين اهتزت شباك كل منهما 7 مرات سابقة بتوقيع رونالدو.

كما عزز رونالدو صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على مدار مسيرتهم الاحترافية مع الأندية والمنتخبات برصيد 832 هدفا، ولا يقترب منه سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 800 هدف.