لا يريدون أهدافاً.. أوكرانيون يطلبون "مقاتلات "إف 16" خلال مباراة انجلترا

لم تهتف الجماهير الأوكرانية لتشجيع لاعبيها للفوز على إنجلترا في المباراة التي جمعت المنتخبين الأحد ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أوروبا بكرة القدم 2024 وإنما طالبت الغرب بصوت عالٍ وبلافتات وشعارات تدعو دول الغرب إلى تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز "إف 16" لمساعدتها في الحرب المندلعة مع جارتها روسيا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الأوكرانيين أطلقوا عشرات الطائرات الورقية على أرض الملعب، وغنوا أغنية حملت عنوان "عشرات القاذفات الألمانية"، وتم توزيع منشورات ورقية في الملعب حملت كلمات الأغنية لتشجيع المشجعين من جميع أنحاء العالم للانضمام إليهم، وتم استبدال جملة "القاذفات الألمانية" بـ"القاذفات الروسية".

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة انجلترا بهدفين نظيفين، فيما يتوقع أن يتم معاقبة الجماهير الأوكرانية من قبل الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.