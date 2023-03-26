لجنة السعودية للرقابة على المنشطات تُبقي على عقوبة المولد حتى أغسطس

توصلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) اليوم الأحد إلى اتفاق تسوية مع الفريق المكلف بالدفاع عن الدولي السعودي السابق فهد المولد ووافقت عليه اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات باعتماد إيقاف لاعب الشباب داخليا وخارجيا لمدة 18 شهرا تنتهي في أغسطس المقبل.

وعوقب المولد بالإيقاف في مايو أيار الماضي لمدة 18 شهرا بعد السقوط في اختبار للمنشطات، قبل أن يقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي قرب نهاية أغسطس آب 2022 الاكتفاء بفترة الإيقاف السابقة، أي نحو ثلاثة شهور.

وتقدمت الوادا باستئناف ضد تخفيض العقوبة، مما يرجح فرض الإيقاف لفترة أطول على اللاعب البالغ عمره 28 عاما والذي سبق له في 2019 التعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام واحد بسبب قضية تتعلق بالمنشطات أيضا.

لكن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أصدرت بيانا اليوم أعلنت فيه التوصل لتسوية مع الوادا يتم بموجبها اعتماد إيقاف المولد 18 شهرا مقابل سحب استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضية بهذا الشأن.

وأقرت اللجنة أنه بموجب هذه التسوية ينتهي إيقاف اللاعب في 20 أغسطس 2023 ليعود لاستكمال مسيرته مع الشباب.

وبناء على هذه التسوية سيتحمل لاعب الاتحاد السابق أي تكاليف أو رسوم مالية مستحقة للمحكمة الرياضية.

وسبق إيقاف المولد في 2019 لمدة عام بعد سقوطه في اختبار منشطات عندما كان لاعبا في الاتحاد قبل مواجهة النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.