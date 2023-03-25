مفاجأة.. بايرن ميونيخ سيتخلى عن ناغلسمان

سيتخلى بايرن ميونيخ الألماني عن مدربه يوليان ناغلسمان، بحسب ما أعلنت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار ومجلة «كيكر» الرياضية، قبل أسبوعين فقط من مواجهة الفريق البافاري لمانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في خطوة مفاجئة جداً.

وأشارت الوسيلتان الإعلاميتان إلى أن توماس توخل سيكون المدرب الجديد لبايرن ميونيخ.

وكان توخل مدرباً لتشلسي وفاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2021، قبل أن يقال من منصبه مطلع الموسم الحالي.

وبحسب كيكر، فقد أجريت اتصالات بين النادي البافاري وتوخل من أجل تولي الأخير مهمة الإشراف على الفريق البافاري.

وقبل فترة التوقف الدولية، تنازل بايرن عن المركز الأول في الدوري الألماني لصالح بوروسيا دورتموند بخسارته أمام باير ليفركوزن 1-2، وهي نكسة أثارت غضب إدارة بايرن وتحديداً المدير الرياضي حسن صالح حميدجيتش.

وسيواجه الفريق البافاري مانشستر سيتي في 11 أبريل على ملعب الاتحاد في مانشستر قبل أن يستقبله بعد ثمانية أيام.