المغرب.. أول منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا 2023

بات المغرب أول المتأهلين الى نهائيات كأس امم إفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، مستغلا تعادل مطارديه المباشرين جنوب إفريقيا وضيفتها ليبيريا 2-2 اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات المؤهلة.

وفرطت جنوب إفريقيا في فوز في المتناول عندما تقدمت على ضيفتها ليبيريا بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم بيرنلي الإنكليزي لايل فوستر (11 من ركلة جزاء و22)،قبل أن يرد الضيوف بثنائية في الشوط الثاني عبر تونيا تايسديل (68) وتسديدة صاورخة رائعة بعيدة المدى لمحمّد سانغاريه (90+1).

تأهل المغرب الى النهائيات لضمانه أحد المركزين الأول والثاني من المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي.

ويتصدر المغرب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق خمس نقاط أمام جنوب إفريقيا وليبيريا اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل في المغرب الذي اتخذته ليبيريا أرضًا بيتية لعدم اعتماد ملعبه الوطني غير المطابق لمعايير فيفا.

وبات من المستحيل ان يجمع كلا المنتخبين الجنوب افريقي والليبيري ست نقاط معا كونهما يلعبان وجهًا لوجه في الجولة الرابعة ويواجه كل منهما المغرب في الجولتين الاخيرتين وأقصى ما يمكن أن يبلغه أحدهما سبع نقاط في حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له، فيما سيصل كل منهما الى 5 نقاط في حال تعادلهما الثلاثاء وفوزهما على المغرب في الجولتين الخامسة والسادسة.

واستعادت جمهورية الكونغو الديموقراطية توازنها وحققت فوزها الاول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها موريتانيا 3-1 الجمعة في لوبومباشي، في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة.

وفي المجموعة السادسة، حذت تنزانيا حذو الكونغو الديموقراطية وحققت فوزها الأول عندما تغلبت على مضيفتها أوغندا 1-صفر سجله مهاجم القادسية السعودية سايمون مسوفا في الدقيقة 68.

وفجرت غينيا بيساو مفاجأة من لاعيار الثقيل بفوزها على مضيفتها نيجيريا 1-صفر على الملعب الوطني في أبوجا ضمن منافسات المجموعة الاولى.

واستعادت ساحل العاج صدارة المجموعة الثامنة من زامبيا بفوزها على ضيفتها جزر القمر 3-1 بثلاثة أهداف لمهاجمي فيورنتينا الايطالي كريستيان كوامي (29) وبوروسيا دورتموند الالماني سيباستيان هالر (61) وسانت إتيان الفرنسي جان فيليب كراسو (89) مقابل هدف لابراهيم يوسف جودا (90).

ورفعت ساحل العاج المتأهلة تلقائيًا كونها البلد المضيف للعرس القاري، رصيدها إلى 7 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام زامبيا التي تغلبت على ليسوتو بالنتيجة ذاتها الخميس، فيما تجمد رصيد جزر القمر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويلعب لاحقًا أيضًا مصر مع ملاوي، وغينيا مع إثيوبيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ومالي مع غامبيا ضمن السابعة، والسنغال مع موزامبيق ضمن الثانية عشرة، وغينيا الاستوائية مع بوتسوانا، وتونس مع ليبيا ضمن العاشرة، والكاميرون مع ناميبيا ضمن الثالثة.