أطول هدف في تاريخ كرة القدم.. من مسافة 100 متر ! (فيديو)

سجل حارس المرمى الأرجنتيني لياندرو ريكينا هدفاً يستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوصفه الأطول في تاريخ كرة القدم بعدما قطعت الكرة من لحظة التسديد وحتى دخولها شباك الخصم مسافة 101 متراً في مشهد لا يصدق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف التاريخي خلال مباراة كوبريسال وكولو كولو في الدوري التشيلي وانتهت بفوز الأول 3-1 لمع فيها تسديدة ريكينا التي أسهمت في الانتصار الكبير.

⚽⚪🟠 El primer gol arco a arco del #CampeonatoBetsson



Así fue la anotación de Leandro Requena desde su propia puerta y que dejó a Brayan Cortés quieto, provocando el error del portero albo en el #CSLvsCCxTNTSports. pic.twitter.com/HDL2K22QnS — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 18, 2023

وبحسب موسوعة غينيس فإن الرقم القياسي المسجل حاليا هو 96.01 متراً والذي حققه حارس مرمى فريق نيوبورت كاونتي، توم كينج، في 19 يناير عام 2021 خلال مباراة فريقه مع تشيلتنهام تاون في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.