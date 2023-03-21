خورفكان بطل كأس رئيس الدولة لكرة الصالات

ظفر فريق خورفكان بكأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات بفوزه على الشارقة 3-2 في المباراة النهائية التي اقيمت في الصالة الرياضية لنادي اتحاد كلباء، اليوم الثلاثاء، وذلك في ختام الموسم الرياضي للصالات 2022-2023.

وبعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 لجأ الفريقين إلى الوقت الإضافي الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف من قبل الفريقين في المباراة التي حضرها جمهور غفير.

وتوج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي وبحضور نائبه ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبدالملك جاني الفائزين وبحضور عدد من القيادات الرياضية ليحصل خورفكان على مكافئة مادية وقدرها 200 ألف درهم.

وفي المباراة ضغط خورفكان منذ بداية المباراة وشن هجمات متبادلة ومن إحدى تلك الهجمات استفاد الشارقة من خطأ دفاعي ليتمكن تسجيل هدفه الاول عن طريق البرازيلي فيليب جوميث في الدقيقة 7، وفي المقابل واصل خورفكان ضغطه ليتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي لوكاس فيراس، مستفيداً من مناولة عرضية لعبها له راشد النقبي في الدقيقة 14.

وفي الأشواط الإضافية سجل خورفكان هدفين عن طريق البرازيلي بريان دا سيلفا في الدقيقة 48 ومواطنه اندري مارتينيس في الدقيقة 50، بينما سجل الشارقة البرازيلي ميغويل دجوتشي في الدقيقة 49.

ويعد فوز خورفكان في البطولة هو ثاني فوز النسور منذ اشهار اللعبة رسميا بعد موسم العام 2013.