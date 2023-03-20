رامي عباس يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح إلى الدوري الإسباني

عاد رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، ليدافع عن نجم فريق ليفربول وهداف الفريق في تغريدة جديدة، ليرد على مزاعم مغادرة اللاعب إلى الدوري الإسباني، ودائما ما يقوم رامي عباس بهذا الدور رداً على الشائعات المتعلقة دائماً برحيل محمد صلاح.

وقام حساب إخباري عالمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بنشر صورة صلاح وعلق عليها قائلاً: "محمد صلاح، المهاجم المصري مستعد لمغادرة ليفربول هذا الصيف، في حالة المغادرة، صلاح يفضل إسبانيا".

ورد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على التغريدة قائلاً: "من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا"، وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الشائعات.

ووقع محمد صلاح (30 عاما) على عقد طويل الأمد مع ليفربول في يوليو 2022، وشارك النجم المصري هذا الموسم، في 26 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 11 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.