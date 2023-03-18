"جرح عميق" يبعد نونيز عن منتخب أوروغواي

كشفت صحفية "فوتبول يو واي" الأوروغوانية عن سبب استبعاد لاعب فريق ليفربول، داروين نونيز، من قائمة منتخب أوروغواي لمباريات مارس الجاري التي سيلتقي فيها مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية خلال فترة التوقف الدولي.

وكان داروين نونيز قد تم استدعائه لمعسكر منتخب أوروجواي قبل أن يتم إعلان استبعاده في وقت لاحق بسبب الإصابة، إذ يعاني اللاعب من إصابة في الكاحل.

وأوضحت أن الإصابة عبارة عن جرح عميق في الكاحل، كان قد تعرض لها نونيز خلال مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.