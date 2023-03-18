رونالدو ضمن تشكيلة البرتغال في تصفيات كأس أوروبا

قرر المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس، الاعتماد على المخضرم كريستيانو رونالدو في تشكيلته الأولى مدرباً للمنتخب البرتغالي خلفاً لفرناندو سانتوش، وذلك بعدما ضم مهاجم النصر السعودي، من أجل مواجهتي ليشتنشتاين ولوكسمبورغ في مستهل تصفيات كأس أوروبا 2024.

وقال مارتينيس أمس، خلال إعلانه التشكيلة، إن ابن الـ38 عاماً «مهم جداً للمنتخب»، مضيفاً «أنا لا أنظر إلى العمر». وتبدأ البرتغال مشوارها في منافسات المجموعة الـ10 الخميس المقبل، ضد ليشتنشتاين في لشبونة، قبل السفر إلى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.