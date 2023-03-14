"فيفا" يعلن نظام كأس العالم 2026

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء اعتماد 12 مجموعة من 4 منتخبات في مونديال 2026 التي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسيضمّ للمرة الأولى 48 منتخباً، وذلك على هامش الجمعية العمومية الـ73 في كيغالي عاصمة رواندا.

وكان فيفا رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من 32 الى 48 وسيرتفع عدد المباريات بالتالي من 64 الى 104.

واعتبر فيفا بان هذا النظام الجديد "يخفف خطر التواطؤ ويضمن خوض جميع المنتخبات 3 مباريات على الاقل كما يؤمن راحة متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة".

وبحسب النظام الجديد، سيتأهل أول وثاني كل مجموعة بالاضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها الى دور الـ32.

وكان فيفا قد تصوّر سابقاً أن نسخة 2026، ستشهد توزيعاً للمنتخبات على 16 مجموعة تضمّ كل منها ثلاثة، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى الدور الثاني الإقصائي الذي سيكون من 32 فريقاً.

لكن رئيس فيفا الايطالي-السويسري جاني إنفانتينو أكد قبل يومين من نهائي مونديال قطر وتحديدا في 16 ديسمبر الماضي أن النجاح المثير لدور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمجموعاته الثماني التقليدية من أربعة منتخبات، دفع الاتحاد إلى إعادة التفكير بالأمر، ذلك أن عملية التأهل بقيت غير محسومة حتى الأنفاس الأخيرة من الجولة الثالثة.

وتم اعتماد موعد المباراة النهائية لنسخة 2026 في 19 تموز/يوليو على ان يتم تحرير اللاعبين من أنديتهم في 25 مايو.