أبطال إفريقيا: خسارة مذلة تعقد مهمة الأهلي.. والوداد يقترب من ربع النهائي

عقّد الأهلي المصري العريق مهمة تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بعد تعرّضه لخسارة قاسية على أرض ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 2-5 أمس في المرحلة الرابعة من دور المجموعات، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. فيما اقترب الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب من دور الثمانية، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً في المجموعة الأولى على حساب مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 2-صفر في لواندا.

وتجمّد رصيد الأهلي عند أربع نقاط من أربع مباريات في المجموعة الثانية التي تصدّرها صنداونز بعشر نقاط مقابل 9 للهلال السوداني. وضمن صنداونز الذي تعادل مع الأهلي ذهاباً 2-2 تأهله إلى ربع النهائي لينضم إلى الرجاء المغربي. وتبقى للأهلي، حامل الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب القاري (10)، مبارتان مع كوتون سبور الكاميروني متذيل الترتيب دون نقاط والهلال، بحيث لن يكون مصير الفريق القاهري بين يديه بعد تعثره في ثلاث مباريات حتى الآن.

سجّل للفائز التشيلي مارسيلو أليندي (4)، ثيمبا زواني (24)، تيبوهو موكوينا (40) والناميبي بيتر شالوليلي (72 و88)، وللأهلي محمد شريف (13) والجنوب إفريقي بيرسي تاو (61). وقال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي إن فريقه أراد المجازفة في الشوط الثاني والعودة في النتيجة بعد التأخر 1-3 "أعتقد أننا لم نستحق الفوز اليوم أمام فريق كبير مثل صنداونز".

وجدد الوداد تفوقه على بترو أتلتيكو بهدفين نظيفين على أرضه وبين جماهيره، محققاً فوزه السابع عليه في تاريخ مبارياتهما العشر مقابل فوز يتيم للفريق الأنغولي. وسجل هدفي اللقاء الكونغولي الديمقراطي ارسين زولا (59) والسنغالي بولي سامبو (90+1). ووضع "وداد الأمة" أولى قدميه في الدور ربع النهائي إذ رفع رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى أمام شبيبة القبائل الجزائري (7 نقاط) الفائز على فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية الرابع 2-1 (3 نقاط)، ويأتي بترو أتلتيكو ثالثاً بأربع نقاط.