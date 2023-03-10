"فضائح فيفا": مدير سابق في "فوكس" مهدد بالسجن 40 عاما بسبب الفساد

تتواصل فصول الفضائح المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي بدأت تتكشف منذ عام 2015، وذلك بعد إدانة مدير تنفيذي سابق في المجموعة الإعلامية والترفيهية الأميركية "تونتي فيرست سنتشوري فوكس" بالفساد في كرة القدم الأميركية الجنوبية من قبل محكمة في نيويورك، ما يجعله أمام احتمال دخول السجن لمدة 40 عاماً.

وبعد محاكمة دامت قرابة شهرين في محكمة اتحادية في بروكلين، أدين هرنان لوبيس بالاحتيال وتبييض الأموال ودفع رشى للمديرين التنفيذيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحاد الكرة في أميركا الجنوبية (كونميبول)، وفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة العدل الأميركية. وأدينت شركة "فول بلاي" الأرجنتينية للتسويق الرياضي بنفس تهم الفساد لتورطها في دفعات رشى لمسؤولين في فيفا وكونميبول واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

ويتعلق الأمر بالحصول على حقوق النقل التلفزيوني لمسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية ومباريات ودية وتأهيلية الى بطولات دولية لمنتخبات من الأميركيتين. ورحّب المدعي العام الفدرالي في ولاية نيويورك بريون بيس بالحكم الصادر، قائلاً "يبدو حكم اليوم وكأنه انتصار للعدالة ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. خَدَعَ المتهمون (العالم) من خلال إفساد مسؤولي كرة القدم والعمل لمصالحهم الجشعة بدلاً من العمل من أجل الصالح العام في الرياضة".