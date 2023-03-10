الزمالك مهدد بدفع غرامة ضخمة بـ "ملايين الدولارات" في غضون شهر

أكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، أن نادي الزمالك مهدد بتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه في غضون شهر، جراء المغربي خالد بوطيب المهاجم السابق في الفريق الأول بالقلعة البيضاء.

وقال العمايرة في مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "إن المحكمة الرياضية الدولية، ستصدر خلال شهر مارس الجاري، قرارها بشأن قضية المغربي بوطيب، أو في منتصف أبريل المقبل على اقصى تقدير"، مشيراً إلا أنه لو تم رفض استئناف الزمالك وتأييد القرار، فإن النادي سيكون مطالباً بدفع 2 مليون و700 ألف دولار للاعب، بخلاف الفوائد، ما يجعل المبلغ المترتب دفع يصل إلى ثلاثة ملايين دولار.

وأضاف عامر العمايرة، أن: "قرار المحكمة الرياضية سيكون نهائياً، ولا يجوز للزمالك الطعن فيه".

ويذكر أن المهاجم المغربي بوطيب لعب للزمالك لمدة موسم واحد بدءاً من يناير 2019 وحتى يناير 2020، قبل أن يتم فسخ عقده بزريعة المستوى غير المرضي الذي ظهر به وتعرضه لسلسلة من الإصابات المتتالية، ما دفع اللاعب اللجوء إلى الاتحاد الدولي للمطالبة بحقوقه، قبل أن تصدر لجنة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل عدة أشهر، حكما ً بتغريم النادي المصري بـ 2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار) لصالح المغربي خالد بوطيب بداعي عدم حصوله على مستحقاته.