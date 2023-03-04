مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت.. ظهور ميسي والأهلي في خطر

تقام اليوم مجموعة من المباريات الهامة في البطولات والدوريات العالمية تأتي في مقدمتها مباريات الدوري الإنجليزي الخاطف للأضواء حيث يبحث الآرسنال عن استمرار صدارته وهو يلعب اليوم أمام بونموث، كما يظهر مطارده مانشستر سيتي أمام نيوكاسل، وفي ظهور جديد للأسطورة ميسي سيكون هناك مباراة لفريق باريس سان جيرمان، أمام نانت في الدوري الفرنسي.

دوري أبطال إفريقيا يشهد مباراة هامة لبطل القارة السمراء فريق الأهلي المصري عندما يستضيف فريق كوتون، ويبحث عن العودة إلى المنافسة بعد بداية مخيبة حيث لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى، وهو ما يعني صعوبة موقفة وربما يغادر البطولة من دور المجموعات.

وفي الدوري الإنجليزي سيكون هناك 3 مباريات هامة يبحث من خلالها أرسنال عن استمرار صدارته للبطولة أمام بونموث، ويخوض مانشستر سيتي مباراة صعبة أمام نيوكاسل، أما تشيلسي الجريح فيخوض مباراة هامة أمام ليذز.

ميلان سيكون في مواجهة صعبة أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي وفي فرنسا سيظهر ميسي مع نيمار ومبابي في مباراة أمام نانت الفرنسي، في سهرة كروية مميزة.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - كوتون 20:00

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي - نيوكاسل 16:30

أرسنال - بونموث 19:00

تشيلسي - ليدز 19:00

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد - إشبيلية 00:00

الدوري الإيطالي

فيورنتينا - ميلان 23:45

الدوري الألماني

شتوتغارت - بايرن ميونيخ 21:30

الدوري الفرنسي

سان جيرمان - نانت 00:00