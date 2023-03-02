هدايا ميسي لأبطال العالم.. 35 جهاز آيفون 14 مرصّع بالذهب (صور)

أهدى الأسطورة ليونيل ميسي زملائه في منتخب الأرجنتين والجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني أجهزة آيفون 14 مرصّعة بالذهب احتفالاً بحصولهم على لقب كأس العالم "قطر 2022".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ميسي تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة "آي ديزاين جولد" بعد شهرين من الفوز بلقب مونديال قطر لطلب هدية لزملائه، ولم يكن يريد الساعات المعتادة، فاقترح عليه الأخير هواتف محمولة "آي فون" منقوشة بالذهب، فأعجبته الفكرة.



وقالت الصحيفة إن ميسي اشترى 35 هاتفا مطليا بالذهب، يحمل كل منها اسم زميل له ورقم القميص وشعار منتخب الأرجنتين، وكذلك الأمر بالنسبة للجهاز المعاون.

وأوضحت أن هذه الهدايا كلفت ليونيل ميسي 200 ألف دولار، عرفاناً منه بالدور الكبير الذي قاموا به لإسعاده بأول لقب مونديالي في تاريخه الكروي والذي حوله إلى أسطورة حقيقية لكونه الكأس الوحيد الذي لم يحصل عليه في مسيرته المرصعة بالذهب أيضاً.