لحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن.. ورئيس الزمالك يرد بقوة (فيديو)

كشفت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة الأمنية المصرية رحّلت رئيس الزمالك المصري لكرة القدم مرتضى منصور إلى السجن، اليوم السبت، لتنفيذ فترة عقوبته لمدة شهر بعد رفض طعنه على حكم حبسه في قضية سب رئيس الأهلي محمود الخطيب.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن إذ سيبدأ في تنفيذ عقوبته، بعدما سلم نفسه إلى نيابة النقض.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قد حكمت من قبل بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، ليصبح شهرا بدلا من سنة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

من جهته، قال مرتضى منصور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أخيراً رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك. لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي".

وأضاف: "لا تقلقوا عليا. الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن. الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني. هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء. الحمد لله".