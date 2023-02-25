مواعيد مباريات اليوم السبت "النارية" أهمها ريال مدريد وأتلتيكو

تقام اليوم السبت مباريات مهمة في الدوريات الاوروبية والإفريقية يتقدمها ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني، وتالياً مواعيد أهم المواجهات بتوقيت الإمارات:

الدوري الإسباني

ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الساعة 21:30

فالنسيا - ريال سوسييداد الساعة 00:00

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي - أرسنال الساعة 19:00

بورنموث - مانشستر سيتي الساعة 21:30

كريستال بالاس - ليفربول الساعة 23:45

الدوري الإيطالي

إمبولي - نابولي الساعة 21:00

دوري أبطال إفريقيا

الترجي التونسي - الزمالك المصري الساعة 20:00

الأهلي المصري - صن داونز الجنوب إفريقي الساعة 23:00

الرجاء المغربي - حوريا الغيني – الساعة 23:00

الدوري السعودي

ضمك - النصر الساعة 19:30