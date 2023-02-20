ميسي في برشلونة!

رصدت وسائل الإعلام الإسبانية وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة، الأحد، بعد انتهاء مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع ليل التي سجل فيها الأسطورة هدف الفوز 4-3 في الدقيقة 90+5 ضمن الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية لأنها المرة الأولى التي يعود فيها ميسي إلى منزله في برشلونة بعد حصد لقب كأس العالم، برفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه الثلاثة، مستغلاً يومين الإجازة اللذان منحهما المدرب الفرنسي كريستوف غالتيه للاعبيه قبل مواجهة مرسيليا.

🚨🚨 Messi est à Barcelone pic.twitter.com/hIcDoVxoSI — FR Barça (@FRBarca_) February 19, 2023

وربطت الجماهير بين زيارة ميسي والأنباء المتداولة حول إمكانية عودته للعب في ناديه الأم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.







