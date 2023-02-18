نقطة مخيبة للزمالك والمريخ في «أبطال إفريقيا»

خيم التعادل السلبي على مواجهة المريخ السوداني وضيفه الزمالك المصري، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال 90 دقيقة، ليحصدا أول نقطة في مشوارهما بالبطولة، لكنها مخيبة للفريقين، كون الزمالك استهل مشواره بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري صفر /1 في الجولة الأولى، وهي النتيجة نفسها التي خسر بها المريخ السوداني أمام مضيفه الترجي التونسي.

ولم ترتق المباراة إلى المستوى المطلوب، وتبادل الطرفان إهدار الفرص، ما يضعهما في موقف حرج قبل الجولة المقبلة.