تركي آل الشيخ يبحث عن طفل سوري يتمنى مقابلة كريستيانو رونالدو (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فيديو يبحث من خلاله عن طفل سوري يتيم، يتمنى مقابلة نجم النصر السعودي المحترف البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فيديو متداول بثه الإعلامي الإماراتي منذر المزكي أثناء زيارته لسوريا ضمن الحملة الإماراتية لإغاثة أهل تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أثناء زيارة الإعلامي الإماراتي منذر المزكي، إلى سوريا، وهو يتحدث مع الطفل الذي أكد أن والده متوفي وأنه يعيش مع والدته، حيث أشار الطفل إلى أنه من عشاق نادي النصر السعودي ويتمنى مشاهدة كريستيانو رونالدو، وعلق على الفيديو قائلا: " يا ولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك... يا اهل الخير من يوصلني فيه؟".

وكان الفيديو قد لاقى تفاعل كبير عقب زيادة الإعلامي الإماراتي إلى سوريا حملة الإغاثة الإماراتية عقب الزلزال المدمر، بسبب براءة الطفل السوري وهو يتحدث ويدعو لمنذر أثناء الزيارة.

ونشر منذر الفيديو من قبل وقال فيه: " "أبي ميت بس"، كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا .. قصة عشقه للنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوماً ويجبر الله خاطره".

"أبي ميت بس"



كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا .. قصة عشقه للنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل " #كرستيانو_رونالدو .



من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوماً ويجبر الله خاطره.@AlNassrFC @Turki_alalshikh #زلزال_سوريا pic.twitter.com/ihC7Zi8l0v — 🇦🇪 منذر المزكي الشامسي (@M_Almuzaki) February 16, 2023