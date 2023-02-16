راتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو!

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تقريره السنوي لعام 2022 عن الراتب السنوي الذي يتقاضاه رئيسه السويسري جياني إنفانتينو، إذ يبلغ قبل الضريبة 3.9 ملايين دولار (ما يعادل 14.3 مليون درهم)، بالإضافة إلى مزيد من النفقات والمزايا التي يتكفل بها الاتحاد.

وقال "فيفا" في بيان صحافي إن وضعه المالي يشهد طفرة استثنائية وهذا ما تم رصده في تقريره السنوي لعام 2022، إذ يمتلك الاتحاد احتياطيات نقدية بلغت 3.97 مليارات دولار بعد بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مقارنة مع 1.6 مليار دولار حتى عام 2021.

وأوضح أن مونديال قطر سجل عائدات قياسية لـ"فيفا" تقارب 7.6 مليارات دولار، مع توقعات بعائدات تصل إلى 11 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، نتيجة استخدام ملاعب كرة القدم الأميركية في الغالب لتنظيم مونديال 2026، الذي سيضم 48 منتخبا في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

من هو جياني إنفانتينو؟

جيوفاني فينتشنزو إنفانتينو وهو تاسع رئيس للفيفا، إنفانتينو في 23 مارس 1970 في منطقة بريغ في كانتون فاليه بسويسرا.. ووالداه هما فينتشنزو إنفانتينو (رجل أعمال )، وماريا مينولفي (ربة منزل).

ويتجذر إنفانتينو من أصول إيطالية إذ جاء والده إلى بريغ من مدينة ريجيو كالابريا الإيطالية وعمل في التجارة، أما والدته فقد جاءت من إقليم لومباردي.

زوجة إنفانتينو هي اللبنانية لينا الأشقر التي سبق لها العمل سكرتيرة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم وأسهمت في مسيرته ونجاحاته سكرتيراً للاتحاد الدولي "فيفا" قبل تقلده رئاسة إمبراطورية كرة القدم منذ عام 2016.

وكون إنفانتينو والأشقر أسرة صغيرة منذ زواجهما في عام 2001 ولهما أربع بنات التوأم أليسيا وصابرينا (19 عاماً) وشانيا (17 عاماً) والصغيرة داليا 11 عاماً.