صدمة في الإعلام الرياضي المصري بعد وفاة محمد غندر

تلقى الوسط الإعلامي الرياضي المصري صدمة اليوم، بعد إعلان وفاة مراسل قناة "أون سبورت" الإعلامي محمد غندر بشكل مفاجىء على إثر سكتة قلبية. وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن غندر تعرض لأزمة قلبية طارئة أدت إلى وفاته عن 52 عاما.

ونعى نادي المصري البورسعيدي غندر، كما نعاه العديد من الإعلاميين، وقناة "أون سبورت"، حيث اشتهر لسنوات طويلة بنقل أخبار النادي المصري. وكان غندر قد وافته المنية ليلة الخميس بحسب ما أعلنت قناة "أون سبورت"، على أن يتم تشييع جنازته اليوم في مسقط رأسه ببورسعيد.