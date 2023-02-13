صمدوا لأيام تحت الأنقاض.. مقبرة جماعية لفريق رياضي في زلزال تركيا (صور)

كشفت وسائل الإعلام التركية عن مأساة جديدة في قصص البؤس تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي، وراح ضحيته الآلاف في كارثة حقيقية أصابت كل فئات المجتمع بما فيها الرياضيين.

وذكرت شبكة "سي إن إن تركيا" التركية أن فريق كرة الطائرة لكلية معارف غازي فاماغوستا التركية للفتيات والفتيان المكون من 35 شخصا لقي مصرعه بالكامل بعد انهيار مبنى فندق غراند إيزياس الواقع في مدينة أديامان جنوب شرقي تركيا والذي تحولت أنقاضه إلى مقبرة جماعية للفريق بأكمله إذ تم العثور على جثثهم في المدينة التي أتوا إليها من أجل خوض مباراة لكن أحداً منهم لم يخرج حياً".

وتكون الفريق من 28 لاعبا من طلاب إحدى المدارس فضلا عن ثمانية إداريين ومدربين جميعهم حوصروا تحت الأنقاض وصمدوا لعدة أيام قبل أن يعلن عن وفاتهم، وأعمارهم بين 12 إلى 14 عاما وكانوا يقيمون منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق، والذي انهار بالكامل بفعل الزلزال المدمر.