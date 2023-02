سحر برازيلي جديد في "الكامبين" (فيديو)

ظفر المنتخب البرازيلي لكرة القدم بكأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاماً لكرة القدم للمرة الـ 12 في تاريخه بعد فوزه على منتخب أوروغواي بهدفين نظيفين على استاد "الكامبين" في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وشهدت البطولة ولادة مواهب برازيلية جديدة يتقدمهم لاعب الوسط أندري الذي سجل الهدف الاول في الدقيقة 84، وأضاف صانع الألعاب بدرينيو الهدف الثاني عند الدقيقة 90+2.

Captains the U20 Brazil team to victory at 18. Scores in the final to beat a team that would have won the title with a draw. Finishes top-scorer with 6 goals (from midfield.) Special, special talent. Take a bow, Andrey Santos.pic.twitter.com/nbT4hJMZ52