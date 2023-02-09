سبب غريب وراء ارتداء ميسي القميص رقم 10 في كأس فرنسا؟

تساءلت جماهير كرة القدم العالمية عن سبب ارتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القميص رقم 10 خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع مرسيليا في ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، وذلك على الرغم من أنه يرتدي القميص رقم 30 الذي تسلمه منذ قدومه إلى الفريق الباريسي قادماً من برشلونة في صيف 2021.

والحقيقة في الأمر أن هناك تقليد في كأس فرنسا يشير إلى أنه في ثمن نهائي البطولة يجب أن يرتدي اللاعبون الأساسيون داخل الملعب أرقاما من 1 إلى 11، مما دفع النجم البرازيلي نيمار إلى منح قميصه الرقم 10 إلى ميسي، فيما ارتدى هو الرقم 11 الذي كان قد اعتاد على ارتدائه عندما كان لاعبا في برشلونة.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز مرسيليا 2-1، وسجل له أليكسيس سانشيز في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، وزروسلان مالينوفيسكي (57)، فيما أحرز هدف النادي الباريسي سيرجيو راموس (45+2).