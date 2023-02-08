مدرب هولندا يوضح سبب غياب أهداف خاكبو مع ليفربول

قال مدرب منتخب هولندا لكرة القدم رونالد كومان ان انتقال المهاجم الدولي الشاب كودي خاكبو إلى ليفربول الإنكليزي جاء في وقت مبكر، وذلك بعد اخفاق اللاعب الشاب في التسجيل أو تمرير أية كرة حاسمة في أول ست مباريات. وانتقل خاكبو بعد تألقه في مونديال قطر 2022، من أيندهوفن إلى ليفربول مقابل صفقة كبيرة بلغت 47 مليون دولار أميركي مطلع 2023.

علّق كومان على الصعوبات التي يجدها خاكبو مع ليفربول "انتهى به المطاف مع فريق ليس بحال جيدة. إذا كنت لا تسجّل ولست هاماً ولا تفوز في أي مباراة، تكون الامور صعبة". ويخوض ليفربول موسماً صعباً يحتل فيه المركز العاشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، دون أن يفوز في آخر أربع مباريات.

تابع كومان في حديث لقناة اللاعب السابق أندي فان در ميدي على موقع يوتيوب "لو كان أحدهم بعمر الثامنة والعشرين، يمتلك الخبرة، تكون الامور مختلفة".

ويخوض كومان تجربته الثانية مع منتخب هولندا بعد الأولى بين 2018 و2020، خلفا للويس فان خال الذي قاد المنتخب البرتقالي إلى ربع نهائي المونديال حيث خسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب. وتابع كومان، مدرب برشلونة الإسباني السابق "المستوى في إنكلترا افضل من هولندا.. هم لاعبون شبان، أليس كذلك؟ على غرار (راين) خرافنبرخ المنتقل إلى بايرن (ميونيخ الألماني) ولا يلعب. تصبح الامور صعبة".

قبل انتقاله إلى ليفربول، سجّل خاكبو (23 عاماً) تسعة أهداف ولعب 12 تمريرة حاسمة في 14 مباراة مع أيندهوفن هذا الموسم في الدوري الهولندي.

بدوره، قال خاكبو لمجلة النادي "من الصعب دوماً ان تأتي الى فريق كان في المركز الاول ويفوز في كل مباراة، لكن الامور صعبة الآن. بالنسبة لي، يتعلق الامر باثبات نفسي".