تفاصيل صادمة حول الغاني أتسو في زلزال تركيا.. سقط من الطابق التاسع حياً

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن تفاصيل صادمة حول اللاعب الغاني كريستيان أتسو الذي تم انتشاله من تحت الأنقاض إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت لها تركيا الأسبوع الحالي وبلغت قوته 7.8 ريختر.



وذكرت الصحيفة أن لاعب تشيلسي ونيوكاسل السابق عاد إلى منزله عقب خوضه مباراة في الدوري التركي مع فريقه هاتاي سبور وأحرز هدفاً في الدقيقة الأخيرة في مرمى قاسم باشا.



وأضافت أن أتسو احتفل بالانتصار مع أصدقائه بلعبهم "بوكر" في وقت متأخر قبل وقوع الزلزال.



وأشارت إلى أن آخر من تحدث مع اللاعب الغاني هو وكيل أعماله الساعة 3:30 صباحاً عقب منتصف ليل الأحد، مبينة أن لاعب هاتاي سبور عاد إلى منزله الساعة 4 صباحاً بينما بدأ الزلزال بعد 20 دقيقة.



وأوضح وكيل أعمال اللاعب الغاني أنه تلقى اتصالاً من النادي التركي الخامسة صباحاً يبلغه خلاله أن المبنى الذي يقطن به اللاعب سقط وتدمر بالكامل، ولا يعلمون شيئاً عن اللاعب.



وتابع أن شقة اللاعب في الطابق التاسع من المبنى المؤلف من 11 طابقاً، موضحاً أن أتسو كان نائماً أثناء وقوع الزلزال، بينما تم سحبه من بين الحطام ونقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.