ريال مدريد يخشى إحباطاً إضافياً أمام الأهلي المصري

بعدما لاحقته لعنة الإصابات وتراجع مستواه، لم يعد نادي ريال مدريد الإسباني يملك الكثير من الخيارات، فمن أجل تفادي أزمة داخل أروقة «البيت الأبيض» بات أمام حتمية الفوز بكأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة في المغرب، حيث يتوجب عليه بداية تخطي الأهلي المصري في نصف النهائي اليوم، في وقت يبدو أبناء القلعة الحمراء منتشين بمعنويات عالية محلياً وعالمياً.

يمرّ ريال، صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات في المسابقة (أربعة ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018)، بحالة من الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط من أجل التصالح مجدداً مع الفوز، وتجاهل الإصابات التي باتت جزءاً من الحياة اليومية لنادي العاصمة.

أبرز ضحايا هذا المسلسل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، الغائب عن الملاعب جراء تعرضه لإصابة في فخذه الأيمن في الفوز على فالنسيا 2-صفر الخميس.

وسيغيب المهاجم المخضرم عن نصف النهائي لعدم وجود اسمه في قائمة الفريق، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بدوره في فخذه أثناء فترة الإحماء قبيل المباراة أمام ريال مايوركا الأحد، والتي انتهت بخسارة مفاجئة للميرينغي صفر-1.

ولا تختصر الصعوبات، التي تحدث عنها أنشيلوتي، بإصابة بنزيمة وكورتوا فقط، اذ يتوجب على الفني الإيطالي التعامل مع فوضى الإصابات التي تعرقل خطة لعبه.

وسيغيب عن تشكيلة الملكي أيضاً المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، والظهير الفرنسي فيرلان مندي، والجناحان البلجيكي إدين هازار ولوكاس فاسكيس بسبب الإصابة.