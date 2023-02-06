"أنباء مروعة".. محمد صلاح يعزّي ضحايا زلزال تركيا وسورية!

نشر المصري نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح تغريدة واسى فيها ضحايا الزلزال المدمر (7.8 درجة على مقياس ريختر) الذي ضرب تركيا وسورية اليوم الإثنين وأسفر عن مئات الضحايا والمصابين.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنباء مروعة قادمة من سوريا وتركيا. تعازي في الأرواح التي فقدت وأتمنى الشفاء التام لجميع المصابين".

يذكر أن الزلزال أسفر عن مصرع المئات بينهم لاعبين كشفت وسائل إعلام رسمية عن مقتلهم ومنهم لاعب المنتخب السوري السابق نادر الجوخدار وابنه تاج، فيما على الجانب التركي، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور الحالي ولاعب تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد السابق ما زال تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزال المدمر.