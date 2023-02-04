مدرب ليفربول: صلاح بخير.. والعقد ليس سبب تراجع مستواه

وصف مدرب فريق ليفربول، يورغن كلوب في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، النجم المصري محمد صلاح بأنه "لاعب من الطراز العالمي"، وأنه "يمكن انتقاده، لكن أحدا من منتقديه غير قادر على تسجيل أهدافه". وتعرض صلاح في الفترة الأخيرة لانتقادات شديدة من قبل أنصار ليفربول، وبعض اللاعبين السابقين، بعد أن تراجعت وتيرة أهدافه، ما زاد من أزمة ليفربول الهجومية، حيث يحتل الفريق المركز العاشر بـ 29 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطالب كلوب بمنح صلاح مزيدا من الوقت، والصبر عليه، وقال إنه بخير وذو إمكانات كبيرة، وقادر على استعادة شهيته التهديفية بقوة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عودته للتهديف بقوة مسألة وقت فقط، وأن "العقد الأخير" الذي منحه إياه النادي، لا علاقة له بتراجع مستواه. ويلتقي في وقت لاحق اليوم ليفربول في مباراة مهمة مع وولفرهامبتون ضمن الدوري الإنجليزي.