ميسي حاضر في مدرجات السعودية.. ورونالدو يخرج عن طوره (فيديو)

هتفت جماهير الفتح ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "ميسي.. ميسي" خلال مباراة فريقها مع النصر في دوري روشن السعودي لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة 15 من البطولة إذ تمكن "الدون" من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+3 من ضربة جزاء.

وبدا رونالدو عصبياً خلال المواجهة أمام محاولات جمهور الفتح استفزازه بشكل جماعي من المدرجات وهو ما انعكس على طريقة تعامله مع اللاعبين في الملعب خصوصاً عندما دخل في مشادة مع لاعب الفتح عمار الدحيم وحاول الاشتباك معه لكونه يحاول إضاعة الوقت بادعاء الاصابة قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء التشابك.

هجوم لاعبين الفتح على رونالدو pic.twitter.com/BhpfFsJfzT — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) February 3, 2023

وتسبب هذا المشهد في حصول رونالدو عىل بطاقة صفراء تعتبر الأولى له في الدوري السعودي.

ولم تكن المرة الأولى لاستفزاز رونالدو من جماهير سعودية إذ كان جمهور اتحاد جدة قد هتف لميسي مطولاً خلال مباراته مع النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في المباراة التي انتهت لمصلحة الاتحاد 3-1 وتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع اتحادي يدوس على قميص مكتوب عليه رونالدو خارج المدرجات!.

وعلى الرغم من عدم تمكن رونالدو من الرد على جمهور الاتحاد في الملعب إلى أن رده كان حاضراً في لقاء الفتح بإحرازه هدف التعادل للنصر في الوقت القاتل.